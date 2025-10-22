Белорусско-литовская граница открыта для транспорта после временного закрытия

Ночью с 21 на 22 октября без предварительного уведомления Литва временно прекратила оформление транспорта в международных автодорожных пунктах пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны — «Бенякони») и «Мядининкай» («Каменный Лог»). Оформление транспорта осуществляется как на въезд, так и на выезд. Очереди на выезд из Белоруссии увеличились незначительно: 40 легковых автомобилей, 1 510 грузовиков и 3 автобуса.