Захарова связала шум вокруг встречи Лаврова и Рубио с поддержкой Зеленского

«Одна из моих версий заключается в том, что вся история с инфобалаганом — вбросы, сами себя корректируют, сами себя подтверждают, а потом опровергают, — очень может быть, чтобы каким-то образом опять информационно поддержать Зеленского», — заявила Захарова.
По её мнению, глава киевского режима вернулся из Вашингтона без дипломатических достижений и испытывает потребность в информационных поводах для укрепления своих позиций.
Захарова отметила, что текущая ситуация на фронте не даёт Зеленскому поводов для оптимизма, а международное сообщество постепенно осознаёт его «террористическую сущность». Она предположила, что информационная кампания вокруг возможных российско-американских переговоров призвана создать иллюзию вовлечённости Киева в важные международные процессы.
Дипломат также охарактеризовала внутриполитическую обстановку на Украине как атмосферу взаимной ненависти и страха среди политической элиты. В заключение официальный представитель МИД заверила, что когда появится официально подтверждённая информация о возможной встрече Лаврова с Рубио, российская сторона обязательно проинформирует об этом общественность.
Ранее в Соединённых Штатах заявили, что нет нужды в новой личной встрече между главой российского МИД Сергеем Лавровым и госсекретарём США Марко Рубио, поскольку их предыдущий диалог оказался плодотворным. Журналист Барак Давид передаёт, что президент США Дональд Трамп не планирует проводить встречу с российским лидером Владимиром Путиным в ближайшее время.
