Захарова связала шум вокруг встречи Лаврова и Рубио с поддержкой Зеленского

«Одна из моих версий заключается в том, что вся история с инфобалаганом — вбросы, сами себя корректируют, сами себя подтверждают, а потом опровергают, — очень может быть, чтобы каким-то образом опять информационно поддержать Зеленского», — заявила Захарова.