Орбан: Венгрия продолжает подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.