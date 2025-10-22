Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан: Венгрия продолжает подготовку к встрече Путина и Трампа в Будапеште

Дата пока не определена, уточнил венгерский премьер-министр.

Источник: Reuters

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Венгрии продолжают подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выразив надежду на то, что саммит состоится.

«Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем», — написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон «без промедления» начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше