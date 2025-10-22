Лувр открылся для посетителей спустя три дня после ограбления

«Лувр вновь открылся в среду, через три дня после того, как воры украли королевские драгоценности на сумму €88 млн во время ограбления всемирно известного музея», — говорится в материале.
Также в материале уточняется, что директор Лувра Лоранс де Кар предстанет сегодня перед комитетом по культуре французского Сената для разъяснения вопросов о системе безопасности музея.
Ранее, 19 октября, министр культуры Франции Рашида Дати сообщила об ограблении, которое произошло в воскресенье утром в Лувре. По данным Le Parisien, несколько злоумышленников разбили окна в главном парижском музее и похитили ювелирные украшения.
В тот же день Le Parisien сообщила, что сломанную корону супруги императора Наполеона III Евгении нашли недалеко от Лувра после ограбления. По словам министра внутренних дел Франции Лорана Нуньеса, ограбление «длилось семь минут».
Позже, 19 октября, французская полиция обнаружила вещи, которые использовали злоумышленники при ограблении Лувра. Уточнялось, что на месте преступления нашли две шлифовальные машины, газовую горелку, емкость с бензином, перчатки, рацию и одеяло.
Агентство Reuters 20 октября сообщило, что власти Франции планируют пересмотреть меры по защите культурных объектов по всей стране и при необходимости усилить меры безопасности после кражи драгоценностей в Лувре.
21 октября директор Лувра подала в отставку после ограбления, однако президент Франции Эммануэль Макрон, отказался принять ее отставку, отметив, что нынешний директор продолжит возглавлять Лувр в рамках важнейших работ по реконструкции музея.