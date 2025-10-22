Два заместителя министра по делам молодежи РТ покинули свои посты

«Я завершаю свою работу в Министерстве по делам молодежи Республики Татарстан. За 952 дня через мои руки прошло более 18 тысяч документов. Но куда важнее другое — всё это время мы были вместе с людьми. Экспертное сообщество знает и уважает Татарстан», — написал Лулаков и поблагодарил наставников, коллег и молодежь региона.
«952 дня. Много это или мало? Не знаю. Но точно — насыщенно, ярко и бесценно. Мы были. И здорово осознавать, что наше дело живет, а новая команда уже пишет свою главу. С теплотой и любовью в сердце я закрываю этот раздел, чтобы начать делать новые штрихи в следующем», — заметила в свою очередь Сабирова.
Оба экс-чиновника в своих прощальных постах также перечислили наиболее значимые, на их взгляд, достижения министерства и пообещали не прощаться.
Еще до появления постов в Telegram-каналах покинувших свои посты заместителей министра по делам молодежи РТ с сайта ведомства исчезли рассказывающие о них страницы.