Два заместителя министра по делам молодежи РТ покинули свои посты

«952 дня. Много это или мало? Не знаю. Но точно — насыщенно, ярко и бесценно. Мы были. И здорово осознавать, что наше дело живет, а новая команда уже пишет свою главу. С теплотой и любовью в сердце я закрываю этот раздел, чтобы начать делать новые штрихи в следующем», — заметила в свою очередь Сабирова.