Фицо поставил условие для поддержки 19-го пакета санкций ЕС против России

Днем ранее в Словакии сообщили о возможной поддержке 19-го пакета санкций ЕС против РФ, поскольку Европейская комиссия учла замечания республики по ценам на электроэнергию и климатическим целям.
