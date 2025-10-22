Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фицо поставил условие для поддержки 19-го пакета санкций ЕС против России

Словакия поддержит 19-й пакет санкций ЕС против России, если увидит требования, которые были выдвинуты в заключениях саммита. Об этом 22 октября сказал премьер-министр страны Роберт Фицо.

Источник: AP 2024

Днем ранее в Словакии сообщили о возможной поддержке 19-го пакета санкций ЕС против РФ, поскольку Европейская комиссия учла замечания республики по ценам на электроэнергию и климатическим целям.

Новость дополняется.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше