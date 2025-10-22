Фицо поставил условие для поддержки 19-го пакета санкций ЕС против России

Узнать больше по теме

Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра

Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.