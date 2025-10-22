Трамп приедет в Японию на следующей неделе

«Визит президента Трампа даст крайне значимую возможность еще сильнее укрепить альянс США и Японии», — цитирует Кихару «Интерфакс».
Чиновник отметил, что надеется на установление доверительных личных отношений между Трампом и госпожой Такаити в ходе этого визита, а также на совместное продвижение концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».
По информации Kyodo, ключевыми темами переговоров Такаити и Трампа станут совместный ответ на усиление военного присутствия Китая в акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также угрозы со стороны КНДР. Кроме того, стороны обсудят торговые отношения, июльское инвестиционное соглашение и расходы Японии на оборону.
Последний раз Трамп посещал Японию в 2019 году. В рамках текущего турне он сначала приедет на саммит АСЕАН в Малайзии, затем отправится на саммит АТЭС в Южную Корею, где не исключена его встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.
Парламент Японии накануне утвердил на пост премьер-министра лидера правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити. Как сообщает Kyodo, она известна жесткими взглядами на вопросы безопасности. В частности, Такаити выступает за пересмотр пацифистской статьи конституции 1947 года, в которой закреплен отказ от милитаризма.