Трамп приедет в Японию на следующей неделе

Визит президента США Дональда Трампа в Японию для встречи с новым премьер-министром Санаэ Такаити состоится 27—29 октября. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров страны Минору Кихара.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Визит президента Трампа даст крайне значимую возможность еще сильнее укрепить альянс США и Японии», — цитирует Кихару «Интерфакс».

Чиновник отметил, что надеется на установление доверительных личных отношений между Трампом и госпожой Такаити в ходе этого визита, а также на совместное продвижение концепции «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона».

По информации Kyodo, ключевыми темами переговоров Такаити и Трампа станут совместный ответ на усиление военного присутствия Китая в акваториях Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей, а также угрозы со стороны КНДР. Кроме того, стороны обсудят торговые отношения, июльское инвестиционное соглашение и расходы Японии на оборону.

Планируется, что в понедельник Трампа примет император Нарухито, затем во вторник он встретится с Такаити, а также посетит базу ВМС США в Йокосуке.

Последний раз Трамп посещал Японию в 2019 году. В рамках текущего турне он сначала приедет на саммит АСЕАН в Малайзии, затем отправится на саммит АТЭС в Южную Корею, где не исключена его встреча с китайским лидером Си Цзиньпином.

Парламент Японии накануне утвердил на пост премьер-министра лидера правящей Либерально-демократической партии Санаэ Такаити. Как сообщает Kyodo, она известна жесткими взглядами на вопросы безопасности. В частности, Такаити выступает за пересмотр пацифистской статьи конституции 1947 года, в которой закреплен отказ от милитаризма.

