Дополнительные 10 млрд. Депутаты внесли изменения в бюджет Ростова

«Доходы бюджета города на 2025 год предлагается увеличить на 10,9 млрд рублей. В первую очередь необходимы ресурсные расходы на социальную сферу — меры социальной поддержки, в том числе участников СВО и членов их семей, оснащение образовательных учреждений города и спортивных школ современным оборудованием и инвентарём, а также на гранты и субсидии», — отметила Татьяна Асатрян.