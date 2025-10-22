Дополнительные 10 млрд. Депутаты внесли изменения в бюджет Ростова

На втором заседании Ростовской-на-Дону городской Думы поднимались важные вопросы, а одной из центральных тем стал обновлённый городской бюджет. Депутаты детально рассмотрели перспективы увеличения бюджетных средств, направляемых на улучшение повседневной жизни ростовчан.
Подробности о том, как распределился бюджет города, читайте в нашем материале.
Бюджет нужно увеличить.
Заместитель главы администрации города, начальник муниципального казначейства Татьяна Асатрян выступила с докладом о внесении изменений в утверждённый бюджет Ростова-на-Дону.
В своём докладе Татьяна Александровна подробно осветила необходимость существенных финансовых вложений сразу в несколько ключевых отраслей: налоговую, социальную, образовательную, культурную, спортивную, а также транспортную и жилищно-коммунальную сферы.
«Доходы бюджета города на 2025 год предлагается увеличить на 10,9 млрд рублей. В первую очередь необходимы ресурсные расходы на социальную сферу — меры социальной поддержки, в том числе участников СВО и членов их семей, оснащение образовательных учреждений города и спортивных школ современным оборудованием и инвентарём, а также на гранты и субсидии», — отметила Татьяна Асатрян.
Планируется увеличить количество средств выделяемых на детские пособия и субсидии на оплату ЖКХ, также расширение бюджета коснётся единовременных выплат для людей, чьё имущество пострадало от атак БПЛА. Помимо этого, власти планируют выделить больше денег на приобретение мебели в центры поддержки участников СВО и их семей, обеспечение жильём ветерана ВОВ и организацию новогодних представлений для отдельных категорий жителей.
Починить ливнёвки и дороги.
Также спикер отметила, что коррективы необходимо внести в бюджет сферы образования — увеличить финансирование на покупку компьютеров и мебели для 52 образовательных учреждений, заменить систему оповещений в гимназии № 117 и оградить территории школы № 83 и гимназии № 9.
Отдельно рассматривались инициативы, направленные на строительство новых объектов социального значения, обновление спортивного оборудования и подготовку молодых талантов. Например, запланировано открытие новых секций по настольному теннису и боевым искусствам в школе № 13, закупка современных тренажёров и инвентаря для Гребного канала, совершенствование благоустройства территорий, где занимаются спортом жители Ростова-на-Дону.
Кроме того, значительные средства пойдут на модернизацию дорожной сети и транспортной инфраструктуры города. Отмечается, что крайне важно привести в порядок улично-дорожную сеть, обеспечив безопасность передвижения пешеходов и автомобилистов. Уже одобрено выделение средств на ремонт дорог, замену изношенных покрытий на улицах и площадях города, а также установку новых остановок и реконструкцию уже существующих.
«Основные поступления в бюджет, как мы видим, направлены на реализацию важнейших для города инфраструктурных проектов, в том числе, модернизацию инфраструктуры ростовского трамвая. Это отрадно, поскольку город не должен останавливаться в осуществлении намеченных планов» — отметила председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева.
На реконструкцию ливнёвок выделят 1,5 млрд рублей, помимо этого увеличен бюджет на ликвидацию свалочных очагов, обрезку деревьев, благоустройство детских площадок и выкуп нежилых помещений в аварийных домах.
Небольшие коррективы затронули культуру, здравоохранение и сферу национальной безопасности. Так, дополнительно на содержание пунктов временного размещения, покупку спецтранспорта для работы в зонах ЧС и камер видеонаблюдения.
«Представленный проект соответствует требованиям законодательства. Бюджет города на 2025 год увеличивается практически на 11 млрд, основная часть расходов пойдёт на реконструкцию ливневой канализации и трамвайную инфраструктуру, остальные средства будут распределены по хозяйственным нуждам города. Таким образом, бюджет на 2025 год составит 79,5 млрд рублей, а расходы 78,8 млрд рублей», — подчеркнул председатель постоянной комиссии по бюджету города Игорь Климов.
По итогам обсуждения изменений в городской бюджет правки были приняты депутатами единогласно. Принятие нового бюджетного плана стало важным этапом в развитии экономики и социальной сферы города.