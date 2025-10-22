Путин поприветствовал участников Совета регионов России и Узбекистана

«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия в подмосковном парке “Патриот” второго Совета регионов России и Узбекистана. Отношения между нашими государствами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. Их значимой составляющей традиционно являются связи по линии регионов. Эти связи активно поддерживаются на различных уровнях: действуют уже более 40 межрегиональных соглашений, обеспечивающих условия для реализации совместных экономических, социальных и гуманитарных проектов, открытия индустриальных парков и технологических центров, проведения выставок и презентаций», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.