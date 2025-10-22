Ричмонд
Депутаты одобрили создание двух новых АНО в Нижнем Новгороде

Гордума Нижнего Новгорода одобрила предложенное мэрией создание двух новых автономных некоммерческих организаций (АНО). За эти вопросы депутаты единогласно проголосовали 22 октября.

Источник: Коммерсантъ

«Информационный центр Нижнего Новгорода» создают в целях информирования жителей о городских событиях и доведения официальной информации. В том числе организация будет заниматься развитием в соцсетях сообществ по укреплению единства жителей, развитию соседских связей, поддержке исторической памяти, пропаганде традиционных ценностей.

Замначальника управления информполитики Елена Аккуратова пояснила, что под руководство АНО в том числе перейдут муниципальные СМИ, в связи с чем планируется экономия за счет сокращения расходов на управленческом аппарате.

«Центр развития и реализации общественных, патриотических и молодежных проектов “Развитие”» создают для координации и содействия реализации патриотических, молодежных и общественных инициатив. Объем требуемого финансирования на деятельность АНО пока неизвестен.