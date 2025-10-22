Эксперт раскрыл суть нового заявления Трампа о саммите с Путиным

Эксперт предположил, что есть вариант, что Трамп через два дня не даст обещанный ответ по поводу своего решения о проведении саммита в Венгрии. По мнению Асафова, американский политик может прокомментировать ситуацию с организацией переговоров и через десять дней, так как он волен в своих высказываниях.