Эксперт раскрыл суть нового заявления Трампа о саммите с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп может делать любые заявления о проведении переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, но это не ставит на паузу подготовку к саммиту. На этот факт в беседе с «Лентой.ру» обратил внимание политолог Александр Асафов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее президент США уточнил, что еще не принял решения о саммите с Путиным. Он пообещал, что сообщит окончательный вердикт о целесообразности проведения переговоров в течение двух дней, пишет «Лента.ру».

Александр Асафов считает, что к подобным словам Дональда Трампа следует относиться с долей сомнения. По словам политолога, сейчас всем известно, что американская и российская стороны заняты подготовкой к встрече глав России и США. Эксперт напомнил, что уже проводится согласование переговоров госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД Сергея Лаврова, Белый дом и Кремль формируют повестку встречи президентов.

«Есть много подготовительной работы, которая должна привести сначала к контактам подготовительным, опять же на уровне Рубио и Лаврова и, возможно, на уровне главы РФПИ Кирилла Дмитриева с кем-то», — добавил политолог.

Эксперт предположил, что есть вариант, что Трамп через два дня не даст обещанный ответ по поводу своего решения о проведении саммита в Венгрии. По мнению Асафова, американский политик может прокомментировать ситуацию с организацией переговоров и через десять дней, так как он волен в своих высказываниях.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал заявление Дональда Трампа о встрече с Владимиром Путиным в венгерской столице. Он подтвердил, что подготовка к переговорам российского и американского лидера продолжается и не поставлена на паузу ни одной из сторон.

