В Калининграде увеличится число депутатов горсовета

Законодатели внесли изменения в устав городского округа. Речь идёт о пункте 2 статьи 32. По федеральным нормам, в муниципальном образовании с населением до полумиллиона человек число депутатов составляет от 25 до 34. В Калининграде на 1 января 2025 года проживало более 488 тысяч человек, поэтому решено увеличить число народных избранников. Выборы пройдут в 2026 году.