В Калининграде увеличится число депутатов горсовета

В Калининграде число депутатов горсовета увеличится с 27 до 30 человек. Соответствующее решение утвердили на заседании городского совета в среду, 22 октября, сообщает корреспондент «Клопс».
«За» высказались 23 действующих депутата. Один голосовал против, ещё один воздержался.
На заседании отсутствовали несколько человек, включая главу горсовета Олега Аминова. Глава Калининграда попросил учесть его мнение.
Законодатели внесли изменения в устав городского округа. Речь идёт о пункте 2 статьи 32. По федеральным нормам, в муниципальном образовании с населением до полумиллиона человек число депутатов составляет от 25 до 34. В Калининграде на 1 января 2025 года проживало более 488 тысяч человек, поэтому решено увеличить число народных избранников. Выборы пройдут в 2026 году.
Ведущий заседание Юрий Саломохин отметил, что проект поправок обсуждали с 13 октября: «Вопрос обсуждался на публичных слушаниях, на заседании комиссии по местному самоуправлению и получил поддержку».
Калининградские депутаты-коммунисты сместили с поста главу фракции КПРФ в горсовете.