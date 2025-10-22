Ричмонд
+11°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова усилили надзор за участками ИЖС

Ростовская городская дума приняла изменения в нормативные акты, усиливающие муниципальный надзор за земельными участками для индивидуального жилищного строительства. Информация об этом опубликована на сайте думы.

Источник: Коммерсантъ

По сообщению законодательного органа, теперь департамент земельно-имущественных отношений будет контролировать использование зданий на таких территориях. Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Березовский пояснил: «На участке, где можно строить только жилой дом, не должно быть, к примеру, магазина».

Власти также сократили срок рассмотрения жалоб с 20 до 15 рабочих дней. Муниципальный жилищный надзор будет выявлять неоформленные хозяйственные постройки, при этом приоритетом станет профилактика нарушений.

«Задача не оштрафовать собственника, а разъяснить ему обязанность поставить все объекты капитального строительства на учет», — добавил господин Березовский.

Решения вступают в силу со дня официального опубликования.