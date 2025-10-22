Власти Ростова усилили надзор за участками ИЖС

По сообщению законодательного органа, теперь департамент земельно-имущественных отношений будет контролировать использование зданий на таких территориях. Председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению Алексей Березовский пояснил: «На участке, где можно строить только жилой дом, не должно быть, к примеру, магазина».