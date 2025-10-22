Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рябков указал на отсутствие значимых препятствий для саммита Путина и Трампа

Значимых препятствий для проведения саммита лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, считает замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. При этом замглавы МИД обратил внимание на попытки третьих сторон уменьшить шансы на достижение договоренностей.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN заявил, что речи об отмене саммита лидеров России и США не идет. Венгерский министр заверил, что подготовка к мероприятию продолжается, а Будапешт со своей стороны «делает все», чтобы встреча в верхах состоялась. Он отметил, что подтвержденной даты встречи пока нет. Сегодня господин Сийярто должен встретиться с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения деталей.

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу, ее местом выбрали Будапешт. После телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио американские СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома сообщали, что подготовка к саммиту поставлена на паузу. После этого господин Трамп сказал журналистам, что окончательное решение по встрече пока не принято.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше