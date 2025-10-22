Рябков указал на отсутствие значимых препятствий для саммита Путина и Трампа

16 октября Владимир Путин и Дональд Трамп провели очередной телефонный разговор. Он продлился около двух часов. По итогам беседы они договорились провести вторую в этом году личную встречу, ее местом выбрали Будапешт. После телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио американские СМИ со ссылкой на чиновника Белого дома сообщали, что подготовка к саммиту поставлена на паузу. После этого господин Трамп сказал журналистам, что окончательное решение по встрече пока не принято.