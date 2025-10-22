Рябков не подтвердил обмен предложениями по урегулированию на Украине с США

Ранее Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что Россия направила США закрытую дипломатическую ноту («non-paper») с условиями для заключения мирного соглашения по Украине. Сообщалось, что в документе Москва вновь подтвердила требование об установлении контроля над всей территорией ДНР и ЛНР. По словам одного из источников агентства, такая позиция России фактически противоречит текущему курсу президента США Дональда Трампа. Он, в свою очередь, выступает за заморозку линии фронта на существующих позициях.