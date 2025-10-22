Ричмонд
Сроки встречи Путина и Трампа не были определены, заявил Песков

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сроки встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа не были определены, их еще предстоит определить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Сроки, собственно, не были определены, это еще предстоит, но до этого необходима тщательная подготовка, на это необходимо время», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных сроках проведения встречи.

На прошлой неделе лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам двухчасовой беседы помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште. По словам Ушакова, столицу Венгрии в качестве площадки для переговоров предложил американский лидер, а российский президент поддержал идею.

