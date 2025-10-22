Глава Мордовии Здунов сообщил о повреждении предприятия после атаки БПЛА

Издание «Зеркало недели» писало о взрывах в Кременчуге Полтавской области, где расположена крупная ГЭС, но удары по ней официально не подтверждались. ~В Запорожье атакована Днепрогэс~, значительно разрушен энергообъект ДТЭК в Одесской области, в Полтавской области повреждены объекты предприятий нефтегазовой промышленности. Кроме того, энергетическая и портовая инфраструктура повреждена в Измаиле Одесской области.