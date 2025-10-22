NYT: страны не решаются отправлять свои миротворческие силы в Газу

Однако страны, которые могли бы направить свои миротворческие силы, не хотят втягивать своих солдат в прямой конфликт с ХАМАС, пока палестинская группировка не разоружилась, пишет издание со ссылкой на дипломатов. Они утверждают, что в этом вопросе в последние дни достигнут «незначительный прогресс» из-за неразберихи с задачами миротворческого контингента, которые стали самым серьезным камнем преткновения в мирном плане.