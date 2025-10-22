NYT: страны не решаются отправлять свои миротворческие силы в Газу

План Трампа из 20 пунктов предусматривает немедленное развертывание «временных международных стабилизационных сил» в Газе. Идея заключается в том, чтобы международный корпус обеспечил безопасность районов, откуда были и будут выведены израильские войска, предотвратил попадание вооружения на территорию анклава, содействовал распределению помощи и обучил палестинскую полицию, поясняет американская газета The New York Times.
По сведениям издания, при экс-президенте США Джо Байдене в состав миротворческого контингента могли войти военнослужащие Индонезии, ОАЭ, Египта и Италии. При Трампе, по словам двух дипломатов, обсуждалось участие в миротворческом корпусе сил Индонезии, Египта, Турции и Азербайджана.
Однако страны, которые могли бы направить свои миротворческие силы, не хотят втягивать своих солдат в прямой конфликт с ХАМАС, пока палестинская группировка не разоружилась, пишет издание со ссылкой на дипломатов. Они утверждают, что в этом вопросе в последние дни достигнут «незначительный прогресс» из-за неразберихи с задачами миротворческого контингента, которые стали самым серьезным камнем преткновения в мирном плане.
Более того, некоторые страны сразу отказались размещать свои войска в центре Газы из-за опасности, которую могут представлять сеть подземных туннелей палестинской группировки и удары Израиля в ответ на несанкционированные действия комбатантов.
К тому же военное вмешательство «политически рискованно для арабских стран», говорит Гаит аль-Омари, эксперт по палестинским делам и старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.
Они не хотят, чтобы их считали выполняющими грязную работу за Израиль. Поэтому им нужно приглашение палестинцев и мандат Совета Безопасности ООН.
Он также отметил, что арабские страны не желают, чтобы их вклад сводился только к обеспечению режима прекращения огня, не способствуя предотвращению оккупации Израилем палестинской территории.
Как полагает NYT, провал с созданием международных стабилизационных сил может оставить некоторые районы анклава без какого-либо военного присутствия, способного противостоять ХАМАС, на недели или даже месяцы. В результате ХАМАС останется единственной властью в Газе, а Израиль откажется отводить свои войска, что приведет к срыву миротворческих усилий Трампа.