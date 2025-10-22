Ричмонд
NYT: страны не решаются отправлять свои миротворческие силы в Газу

Мирный план Дональда Трампа по Газе предусматривает размещение там международных сил безопасности, но страны, которые могли бы направить войска, говорят о сомнительной миссии и вероятности того, что их будут рассматривать как оккупантов.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

План Трампа из 20 пунктов предусматривает немедленное развертывание «временных международных стабилизационных сил» в Газе. Идея заключается в том, чтобы международный корпус обеспечил безопасность районов, откуда были и будут выведены израильские войска, предотвратил попадание вооружения на территорию анклава, содействовал распределению помощи и обучил палестинскую полицию, поясняет американская газета The New York Times.

По сведениям издания, при экс-президенте США Джо Байдене в состав миротворческого контингента могли войти военнослужащие Индонезии, ОАЭ, Египта и Италии. При Трампе, по словам двух дипломатов, обсуждалось участие в миротворческом корпусе сил Индонезии, Египта, Турции и Азербайджана.

Как считает NYT, именно создание и развертывание международных сил в Газе определит, есть ли шанс у нынешнего соглашения о прекращении огня перерасти в долгосрочный мир.

Однако страны, которые могли бы направить свои миротворческие силы, не хотят втягивать своих солдат в прямой конфликт с ХАМАС, пока палестинская группировка не разоружилась, пишет издание со ссылкой на дипломатов. Они утверждают, что в этом вопросе в последние дни достигнут «незначительный прогресс» из-за неразберихи с задачами миротворческого контингента, которые стали самым серьезным камнем преткновения в мирном плане.

Более того, некоторые страны сразу отказались размещать свои войска в центре Газы из-за опасности, которую могут представлять сеть подземных туннелей палестинской группировки и удары Израиля в ответ на несанкционированные действия комбатантов.

К тому же военное вмешательство «политически рискованно для арабских стран», говорит Гаит аль-Омари, эксперт по палестинским делам и старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики.

Они не хотят, чтобы их считали выполняющими грязную работу за Израиль. Поэтому им нужно приглашение палестинцев и мандат Совета Безопасности ООН.

Гаит аль-Омари
старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики

Он также отметил, что арабские страны не желают, чтобы их вклад сводился только к обеспечению режима прекращения огня, не способствуя предотвращению оккупации Израилем палестинской территории.

Как полагает NYT, провал с созданием международных стабилизационных сил может оставить некоторые районы анклава без какого-либо военного присутствия, способного противостоять ХАМАС, на недели или даже месяцы. В результате ХАМАС останется единственной властью в Газе, а Израиль откажется отводить свои войска, что приведет к срыву миротворческих усилий Трампа.

