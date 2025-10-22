Утвержден новый состав контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода

По словам Анатолия Нуждина, кандидат соответствует требованиям, установленным Положением о контрольно-счетной палате. Также утверждены кандидатуры аудиторов. Ими стали Наталья Яшина, Юлия Омельяненко, Игорь Бакин и Юлия Васина. Ранее сообщалось, что гордума одобрила создание двух новых АНО в Нижнем Новгороде.