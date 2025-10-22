ЗакС Петербурга принял в первом чтении закон о едином тарифе в электричках

— Авторы инициативы заявили, что ускорит интеграцию железных дорог в систему общественного транспорта Северной столицы и создание сети «наземного метро». Кроме того, фиксированный тариф позволит пассажирам платить за маршрут, а не за пересадки, — отметили в парламенте.