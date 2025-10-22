ЗакС Петербурга принял в первом чтении закон о едином тарифе в электричках

Сегодня депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли в первом чтении законопроект о введении единого фиксированного тарифа на проезд в пригородных электричках. Об этом сообщили в пресс-службе Мариинского дворца.
— Авторы инициативы заявили, что ускорит интеграцию железных дорог в систему общественного транспорта Северной столицы и создание сети «наземного метро». Кроме того, фиксированный тариф позволит пассажирам платить за маршрут, а не за пересадки, — отметили в парламенте.
По предварительной информации, стоимость разовой поездки составит от 60 до 69 рублей. Но многое будет зависеть от объемов бюджетных ассигнований, добавил в своем Telegram-канале депутат ЗакСа Денис Четырбок.
Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что парламент Петербурга поддержал закон о предоставлении студентам местных колледжей посещать познавательные экскурсии бесплатно.