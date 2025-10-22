Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 22 октября: главное

Сплетни о встрече Путина и Трампа не соответствуют действительности.
Пока новостей никаких нет. Понятно, что все это [подготовка к встрече] окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности.
Сроки проведения саммита РФ и США не были определены, это предстоит сделать, до этого необходима тщательная подготовка.
Пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено.
Решение провести саммит в Будапеште было обоюдным для президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным.
Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин.
Кремль не раскрыл, передавала ли Россия секретную ноту с условиями мира США.
Россия это делала неоднократно. Элементы нашей позиции хорошо всем известны. Они весьма четко сформулированы нашим президентом, их хорошо знают.
Новый телефонный разговор Путина и Орбана пока не запланирован.
Путин лично не будет участвовать в саммите «двадцатки» в ЮАР, но РФ будет представлена на достойном уровне.
Понимания по срокам проведения российско-арабского саммита пока нет.
Мы исходим из того, что в долгий ящик это важное мероприятие убирать не будем. Но, как вы понимаете, это мероприятие, в котором участвуют многие страны, поэтому предстоит напряженная дипломатическая работа с тем, чтобы согласовать графики.
Кремль с разочарованием отнесся к решению FIS не допускать российских лыжников к Олимпиаде.
РФ продолжит кропотливо и терпеливо отстаивать интересы своих спортсменов.
22 октября у Владимира Путина запланированы мероприятия по линии Генштаба.