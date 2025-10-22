Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 22 октября: главное

В среду представитель Кремля пообщался с журналистами и ответил на их вопросы. Публикуем основные заявления, сделанные на брифинге.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Сплетни о встрече Путина и Трампа не соответствуют действительности.

Пока новостей никаких нет. Понятно, что все это [подготовка к встрече] окружено большим количеством сплетен, пересудов и так далее. В большей своей части это коренным образом не соответствует действительности.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Сроки проведения саммита РФ и США не были определены, это предстоит сделать, до этого необходима тщательная подготовка.

Пауза, которая сложилась, требует вмешательства на высшем уровне, но вмешательство должно быть хорошо подготовлено.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Решение провести саммит в Будапеште было обоюдным для президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

В Кремле прокомментировали заявления Трампа о встрече с Путиным.

Никто не хочет терять время впустую, ни президент Трамп, ни президент Путин.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль не раскрыл, передавала ли Россия секретную ноту с условиями мира США.

Россия это делала неоднократно. Элементы нашей позиции хорошо всем известны. Они весьма четко сформулированы нашим президентом, их хорошо знают.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Коммерсанту»)

Новый телефонный разговор Путина и Орбана пока не запланирован.

Путин лично не будет участвовать в саммите «двадцатки» в ЮАР, но РФ будет представлена на достойном уровне.

Понимания по срокам проведения российско-арабского саммита пока нет.

Мы исходим из того, что в долгий ящик это важное мероприятие убирать не будем. Но, как вы понимаете, это мероприятие, в котором участвуют многие страны, поэтому предстоит напряженная дипломатическая работа с тем, чтобы согласовать графики.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «РИА Новости»)

Кремль с разочарованием отнесся к решению FIS не допускать российских лыжников к Олимпиаде.

РФ продолжит кропотливо и терпеливо отстаивать интересы своих спортсменов.

22 октября у Владимира Путина запланированы мероприятия по линии Генштаба.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше