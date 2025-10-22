Ричмонд
Венгрия ответила европейским странам, не пожелавшим пропустить борт Путина

Отказ любой из стран ЕС предоставить разрешение на пролет самолета президента РФ Владимира Путина будет свидетельствовать о том, что они не хотят завершения украинского конфликта. Слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто приводит Reuters.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Если какая-то страна не разрешит пролет самолета российского президента, то это будет означать, что она не хочет мира», — цитирует венгерского министра «Лента.ру».

По словам Сийярто, предстоящая встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа «важна для дела мира» и он надеется, что европейские партнеры предоставят разрешение на пролет борта российского президента через их воздушное пространство по пути в Венгрию.

Ранее министр заявил, что в случае возможного визита Владимира Путина в Будапешт Венгрия не станет исполнять постановление Международного уголовного суда о его задержании.

Узнать больше по теме
Петер Сийярто: глава МИД Венгрии и голос прагматичной дипломатии
Петер Сийярто — влиятельный венгерский политик и дипломат, занимающий пост министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии. Его имя хорошо известно на международной арене. Уже многие годы он твердо отстаивает национальные интересы страны, сочетая прагматизм с принципиальностью. Детали его биографии, карьеры и личной жизни — в нашем материале.
Читать дальше