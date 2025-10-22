Венгрия ответила европейским странам, не пожелавшим пропустить борт Путина

«Если какая-то страна не разрешит пролет самолета российского президента, то это будет означать, что она не хочет мира», — цитирует венгерского министра «Лента.ру».
По словам Сийярто, предстоящая встреча Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа «важна для дела мира» и он надеется, что европейские партнеры предоставят разрешение на пролет борта российского президента через их воздушное пространство по пути в Венгрию.
Ранее министр заявил, что в случае возможного визита Владимира Путина в Будапешт Венгрия не станет исполнять постановление Международного уголовного суда о его задержании.