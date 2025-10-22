Путин назначил нового посла России в Лаосе

«Назначить Жесткого Сергея Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике», — говорится в документе.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Жесткого новым послом России в Лаосе, освободив от этих обязанностей Владимира Калинина, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов.
