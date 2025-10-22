Санду призвала новый парламент вести Молдову в Европейский союз

КИШИНЕВ, 22 окт — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду призвала депутатов парламента нового XII созыва решительно вести страну проевропейским курсом.
«Мы находимся в начале пути — в новоизбранном парламенте, которому граждане доверили судьбу страны на ближайшие четыре года, но прежде всего — миссию сохранения мира в Молдове», — заявила глава государства, выступая на учредительном заседании законодательного органа.
По ее мнению, Молдова переживает «самый сложный с момента обретения независимости период» и как никогда нуждается в единстве и преданности. Президент заявила, что молдаване «выбрали мир, развитие и европейский курс».
«На выборах 28 сентября 2025 года нам удалось защитить нашу демократию благодаря беспрецедентной мобилизации ответственных институтов и повышенной бдительности общества. Крайне важно продолжить эти усилия, чтобы ни один последующий электоральный процесс не мог быть поставлен под угрозу грязными деньгами или внешним влиянием, как это было три недели назад… Потому что демократия работает только на основании реального плюрализма с настоящими партиями, а не структурами, которые разбрасываются грязными деньгами направо и надево», — заявила президент.
Она подчеркнула, что главным приоритетом нового законодательного органа должна стать европейская интеграция.
«Несмотря на все наши усилия на национальном уровне, наш мир, демократия и суверенитет не будут полностью защищены, пока мы не завершим процесс европейской интеграции. После голосования граждан 28 сентября новый законодательный форум призван выполнить задачу, прописанную в Конституции, — привести страну в Европейский союз», — подчеркнула Санду.
Глава государства также призвала депутатов ускорить законодательный процесс сближения с ЕС:
«Призываю вас внести свой вклад в гармонизацию национального законодательства с европейским и обеспечить устойчивый темп принятия нормативных актов, необходимых для продвижения переговорного процесса, чтобы в ходе начинающегося сегодня созыва парламента можно было подписать Договор о присоединении к Европейскому союзу».