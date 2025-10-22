СМИ: США открыли центр по наблюдению за режимом прекращения огня в Газе

Во вторник вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Военно-гражданский координационный центр (CMCC) в Кирьят-Гате, который призван усилить меры США по сохранению хрупкого перемирия между Израилем и ХАМАС, пишет израильская газета The Times of Israel.
Как уточнил командующий ВС США на Ближнем Востоке, в следующие две недели военнослужащие США объединят в этом центре представителей стран-партнеров, неправительственных организаций, международных организаций и частного сектора.
Также CMCC будет в режиме реального времени следить за выполнением соглашения о прекращении огня. США уже направили около 200 своих военнослужащих для работы в центре, в котором также находятся представители Великобритании, Канады, Германии, Дании и Иордании, пишет TOI. Министр обороны Великобритании Джон Хили во вторник заявил, что Британия по просьбе США будет играть «ведущую роль» в рамках миссии, сообщает издание The Arab Weekly.
Также пока неясно, какие страны согласятся направить войска в Газу для обеспечения длительного перемирия в рамках мандата ООН.
Тем не менее Вэнс во вторник выразил «большой оптимизм» в отношении прекращения огня в Газе, но подчеркнул, что «потребуются постоянные усилия и постоянный мониторинг», обращает внимание TAW.