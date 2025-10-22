СМИ: США открыли центр по наблюдению за режимом прекращения огня в Газе

Также CMCC будет в режиме реального времени следить за выполнением соглашения о прекращении огня. США уже направили около 200 своих военнослужащих для работы в центре, в котором также находятся представители Великобритании, Канады, Германии, Дании и Иордании, пишет TOI. Министр обороны Великобритании Джон Хили во вторник заявил, что Британия по просьбе США будет играть «ведущую роль» в рамках миссии, сообщает издание The Arab Weekly.