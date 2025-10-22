Правительство ПАС будет состоять из богатых зарубежных «гастролеров», которые приезжают в Кишинев в командировку на пару лет: С Молдовой они никак не связаны

«У правительства, которое собирается утвердить парламентское большинство, есть одна важная черта — во многом оно будет состоять из зарубежных “гастролеров”, которые приезжают в Кишинев в командировку на пару лет, и которые никак с самой Молдовой не связаны. При этом большинство этих министров — люди богатые, сделавшие свое состояние за границей, и в этом смысле совершенно оторванные от большинства населения страны, которой взялись руководить, не только географически, но и ментально, пишет журналист Дмитрий Чубашенко.
Формально, по Конституции, это правительство Молдовы, но по сути — это не молдавское правительство. Брюссельское, вашингтонское, киевское, бухарестское, парижское — какое угодно, — но не кишиневское, не бельцкое, не кагульское, и даже не рисипенское.
Вспомните парижского фраера, который пару лет возглавлял антимолдавский гадюшник под названием «министерство иностранных дел». Погастролировал, наделал гадостей Молдове — и вернулся к своей недвижимости и пенсионным фондам в Париже и Лондоне.
Вот и новый премьер честно признался, что в Кишиневе будет жить на съемной квартире, то есть временно. Выполнит свои задачи по предотвращению дефолта — и тоже вернется к себе домой в Киев или Вашингтон.
Дама, которая занимается евроинтеграцией, также командирована из Америки.
И среди депутатов таких «молдостранцев» немало.
Но дело не только в географии. Гораздо важнее и менталитет этих людей, а также их статус миллионеров, если не долларовых, то леевых. В этом плане они все там поголовно чужие для большинства населения Молдовы. Они все входят в те самые 5% респондентов, которые в опросах общественного мнения отвечают, что у них все хорошо, что они всем довольны, и верят в то, что у них все будет еще лучше. Конечно, будет, кто бы сомневался.
Такие министры и депутаты не знают, не понимают, не чувствуют, как живет большинство населения. Один простой пример: когда речь идет о цене на газ иди электроэнергию, для них важнее «энергетическая независимость от России», чем тарифы, неподъемные для населения и убийственные для бизнеса. Потому что они сами могут платить и по 30 леев за кубометр газа, и по 10 леев за киловатт электроэнергии. Потому что они сами богатые, и в Молдове находятся во временной командировке. Потому что, в конечном итоге, они отвечают не перед гражданами Молдовы, а перед иностранными урсулами, макронами, данами и володимирами".
