Правительство ПАС будет состоять из богатых зарубежных «гастролеров», которые приезжают в Кишинев в командировку на пару лет: С Молдовой они никак не связаны

Но дело не только в географии. Гораздо важнее и менталитет этих людей, а также их статус миллионеров, если не долларовых, то леевых. В этом плане они все там поголовно чужие для большинства населения Молдовы. Они все входят в те самые 5% респондентов, которые в опросах общественного мнения отвечают, что у них все хорошо, что они всем довольны, и верят в то, что у них все будет еще лучше. Конечно, будет, кто бы сомневался.