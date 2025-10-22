Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Генштабе РФ заявили об отсутствии планов отправлять резервистов в зону СВО

Резервисты не будут привлекаться к участию в специальной военной операции (СВО) и решению задач за пределами страны и своего региона. Об этом 22 октября заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский в ходе брифинга.

Источник: Известия

Он уточнил, что резервисты участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, и это подтверждается отдельными пунктами контракта.

Согласно закону, предусматривается возможность отправки резервистов на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры, а также для противодействия беспилотникам, но только на территории своего региона.

Цимлянский отметил, что направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента России Владимира Путина.

Он добавил, что законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, отправку в зону проведения СВО или мобилизации. В Генштабе подчеркнули, что резервистам выплачивается денежное вознаграждение как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах. Кроме того, их обеспечивают продовольствием и вещами.

Отмечается, что на резервистов также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим.

Правительство РФ 13 октября одобрило привлечение в армию резервистов при использовании ВС РФ за пределами страны. Уточняется, что изменения касаются только граждан, которые заключили контракт с Минобороны о пребывании в резерве, и не распространяются на тех, кто пребывает в запасе.