В Генштабе РФ заявили об отсутствии планов отправлять резервистов в зону СВО

Он уточнил, что резервисты участвуют в защите критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения только на территории своего родного региона, и это подтверждается отдельными пунктами контракта.
Согласно закону, предусматривается возможность отправки резервистов на специальные сборы для защиты объектов жизнеобеспечения: энергетики, транспорта, нефтеперерабатывающих заводов и иной инфраструктуры, а также для противодействия беспилотникам, но только на территории своего региона.
Цимлянский отметил, что направление резервистов на специальные сборы, как и на другие военные сборы, будет осуществляться на основании указа президента России Владимира Путина.
Он добавил, что законопроект не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыва на военную службу, отправку в зону проведения СВО или мобилизации. В Генштабе подчеркнули, что резервистам выплачивается денежное вознаграждение как за пребывание в резерве, так и за участие в специальных сборах. Кроме того, их обеспечивают продовольствием и вещами.
Отмечается, что на резервистов также распространяются социальные гарантии и компенсации, страховые выплаты и нормы медицинского обеспечения, аналогичные военнослужащим.
Правительство РФ 13 октября одобрило привлечение в армию резервистов при использовании ВС РФ за пределами страны. Уточняется, что изменения касаются только граждан, которые заключили контракт с Минобороны о пребывании в резерве, и не распространяются на тех, кто пребывает в запасе.