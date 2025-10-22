Работы на 15 объектах в этом году завершены: как Волгоградская область восстанавливает мирную жизнь в ЛНР

Губернатор Волгоградской области 22 октября находится с рабочим визитом в Станично-Луганском округе ЛНР. Шефство над ним регион взял в 2022 году. Постепенно волгоградские специалисты восстанавливают здесь мирную жизнь — уже завершены работы на 15 объектах, на которые наши рабочие вышли в 2025 году. Андрей Бочаров оценил ход реализации проектов, сообщает пресс-служба главы региона.
— Объекты социально значимые — Волгоградская область принимает активное участие в восстановлении мирной жизни. Эту работу мы будем продолжать. Все изменения положительно воспринимаются жителями, — рассказал губернатор.
В этом году волгоградские специалисты работали на объектах лечебной, спортивно-образовательной, социокультурной, дорожной, коммунальной инфраструктуры в трех населенных пунктах. Например, сейчас готовятся запустить газовую котельную, отапливающую детский сад. Восстановление районной больницы завершится уже в следующем году — объект серьезно пострадал при атаке ВСУ, и работы разбили на несколько этапов. В этом году здесь выполнили ремонт терапевтического блока, фасада и крыши поликлиники, в следующем достроят амбулаторный центр диагностики.
Андрей Бочаров посетил обновленный ДК Станично-Луганского района, работы по восстановлению которого область завершила в этом году.
— Дом культуры, который восстанавливала Волгоградская область, пользуется огромной популярностью у жителей и гостей Донбасса. Здесь проходит большое количество мероприятий. Делаем от души, от имени жителей Волгоградской области, чтобы здесь настала мирная жизнь, — отметил Андрей Бочаров.
Губернатор поблагодарил за конструктивное взаимодействие главу Республики Леонида Пасечника. Вместе проделана большая работа — в первые годы Волгоградская область восстановила 62 объекта; в 2024- м привела в порядок или построила с нуля ещё 38.