Работы на 15 объектах в этом году завершены: как Волгоградская область восстанавливает мирную жизнь в ЛНР

В этом году волгоградские специалисты работали на объектах лечебной, спортивно-образовательной, социокультурной, дорожной, коммунальной инфраструктуры в трех населенных пунктах. Например, сейчас готовятся запустить газовую котельную, отапливающую детский сад. Восстановление районной больницы завершится уже в следующем году — объект серьезно пострадал при атаке ВСУ, и работы разбили на несколько этапов. В этом году здесь выполнили ремонт терапевтического блока, фасада и крыши поликлиники, в следующем достроят амбулаторный центр диагностики.