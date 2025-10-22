Глава МИД Казахстана рассказал об итогах встречи с Лавровым

«Этот государственный визит призван придать дополнительный мощный импульс всему комплексу сотрудничества, так же, как и годом ранее состоявшийся визит Владимира Путина в Казахстан в ноябре месяце прошлого года… Мы также обсудили вопросы региональной безопасности, координации действий на международных площадках, взаимной поддержки инициатив, в том числе представленными главами наших государств на втором саммите “Центральная Азия — Россия” в Душанбе», — сказал Кошербаев.