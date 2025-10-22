Ричмонд
Глава МИД Казахстана рассказал об итогах встречи с Лавровым

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что обсудил с Сергеем Лавровым подготовку предстоящего государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева в Россию.

Источник: © РИА Новости

Девятого октября на втором саммите «Центральная Азия — Россия» в Душанбе президент Казахстана сообщил, что его государственный визит в Россию состоится 12 ноября.

«Этот государственный визит призван придать дополнительный мощный импульс всему комплексу сотрудничества, так же, как и годом ранее состоявшийся визит Владимира Путина в Казахстан в ноябре месяце прошлого года… Мы также обсудили вопросы региональной безопасности, координации действий на международных площадках, взаимной поддержки инициатив, в том числе представленными главами наших государств на втором саммите “Центральная Азия — Россия” в Душанбе», — сказал Кошербаев.

