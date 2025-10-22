Как и когда в России празднуют День подразделений спецназначения ВС РФ

В 1919 году большевики создали части особого назначения, которые были нацелены на борьбу с контрреволюцией. Военно-партизанские отряды существовали при заводских партийных ячейках, они взаимодействовали с органами Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В 1924—1925 годах их расформировали, а командный состав и боевые средства частей особого назначения передали в ведомство Красной армии.