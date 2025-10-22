Пособие на ребенка в Ленобласти можно будет частично получить до родов

Об инициативе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил накануне на встрече с депутатами. По его словам, эта «принципиально новая, гибкая форма поддержки» призвана помочь семьям подготовиться к рождению ребенка и покрыть первоочередные расходы. Речь идет о региональной выплате — единовременном пособии. На первого ребенка оно составляет 36 715 рублей, на второго — 47 205 рублей, на третьего и последующих — 62 940 рублей.