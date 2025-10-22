Пособие на ребенка в Ленобласти можно будет частично получить до родов

Поправки в Социальный кодекс позволят жительницам Ленобласти получить часть полагающегося им пособия по рождению ребенка еще до родов. По так называемой «разблокировке» будет доступно не менее 40% от размера выплаты на первого ребенка.
Начиная с 30-й недели беременности, будущие мамы смогут тратить эти деньги на товары для беременных. Основным условием для получения всей выплаты при этом является регистрация рождения ребенка в Ленинградской области.
Об инициативе губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил накануне на встрече с депутатами. По его словам, эта «принципиально новая, гибкая форма поддержки» призвана помочь семьям подготовиться к рождению ребенка и покрыть первоочередные расходы. Речь идет о региональной выплате — единовременном пособии. На первого ребенка оно составляет 36 715 рублей, на второго — 47 205 рублей, на третьего и последующих — 62 940 рублей.