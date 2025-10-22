Путин провел тренировку ядерных сил

Учения России и Белоруссии «Запад-2025» проходили на 41 полигоне с 12 по 16 сентября. Участие в них приняли 100 тыс. военнослужащих, также были задействованы около 10 тыс. единиц техники и различных систем вооружений. В частности, отрабатывались планирование применения нестратегического ядерного оружия и развертывание комплекса «Орешник», которые должны поступить в Белоруссию до конца года.