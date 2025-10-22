Лукашенко в пятницу проведет большое совещание по Витебской области

Во время доклада обсуждались вопросы, требующие постоянного внимания и контроля — это решения, которые были приняты по Витебщине ранее. В частности, это функционирование интеграционных структур, АПК и промышленного сектора, ситуация на проблемных предприятиях, программа развития области.