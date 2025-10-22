Лукашенко в пятницу проведет большое совещание по Витебской области

МИНСК, 22 окт — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял в среду главу администрации Дмитрия Крутого, который доложил о подготовке большого совещания, посвященного Витебской области, сообщили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что мероприятие, на котором будет рассматриваться тема обеспечения устойчивого развития региона, состоится 24 октября.
«Президенту был доложен план предстоящей работы, главные пункты которого — предметные отчеты областного руководства по основным направлениям», — говорится в сообщении.
Во время доклада обсуждались вопросы, требующие постоянного внимания и контроля — это решения, которые были приняты по Витебщине ранее. В частности, это функционирование интеграционных структур, АПК и промышленного сектора, ситуация на проблемных предприятиях, программа развития области.
Также Крутой доложил президенту о взаимодействии Совмина и высших должностных лиц со СМИ: как велись информирование и разъяснительная работа, реагирование на волнующие людей вопросы.
Глава администрации довел до сведения президента, как в новых условиях будут происходить командировки чиновников за рубеж, проводиться во внерабочее время совещания, коллегии и другие мероприятия.