Ниинистё раскрыл детали разговора с Путиным о вступлении Финляндии в НАТО

«Мы всегда говорили откровенно, и я думаю, что об этом тоже нужно было говорить откровенно. Поэтому я сказал, что Финляндия теперь вступает в НАТО», — пишет Ниинистё. По его словам, Путин был «на удивление спокоен» и сказал только, что финский лидер совершает ошибку.