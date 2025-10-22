Политолог рассказал, что означают слова Трампа о завершении девятого конфликта

«Мы закончили восемь войн. Верите вы или нет, но девятая — уже на подходе», — такое заявление сделал Трамп во время выступления перед членами Сената Конгресса США от Республиканской партии. Видео опубликовано в YouTube-канале Белого дома. При этом политик не уточнил, о каком именно конфликте, который может быть завершен при посредничестве США, идет речь.
Как пояснил Дудаков, стремление Трампа как можно быстрее урегулировать украинский кризис связано с необходимостью переключиться на множество других нерешенных проблем.
Политолог отметил, что на сегодняшний день заявления Трампа и его администрации носят голословный характер, а их переговорная позиция не сближается с российской. «Поэтому говорить о том, что в ближайшее время мы увидим какие-то прорывы в рамках деэскалации на Украине, все же, на мой взгляд, не приходится», — считает он.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что решение о проведении саммита с Владимиром Путиным в Будапеште он примет в течение двух дней.