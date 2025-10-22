Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог рассказал, что означают слова Трампа о завершении девятого конфликта

Заявление президента США Дональда Трампа о скором завершении девятого конфликта, скорее всего, относится к ситуации на Украине. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы закончили восемь войн. Верите вы или нет, но девятая — уже на подходе», — такое заявление сделал Трамп во время выступления перед членами Сената Конгресса США от Республиканской партии. Видео опубликовано в YouTube-канале Белого дома. При этом политик не уточнил, о каком именно конфликте, который может быть завершен при посредничестве США, идет речь.

Как пояснил Дудаков, стремление Трампа как можно быстрее урегулировать украинский кризис связано с необходимостью переключиться на множество других нерешенных проблем.

Политолог отметил, что на сегодняшний день заявления Трампа и его администрации носят голословный характер, а их переговорная позиция не сближается с российской. «Поэтому говорить о том, что в ближайшее время мы увидим какие-то прорывы в рамках деэскалации на Украине, все же, на мой взгляд, не приходится», — считает он.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что решение о проведении саммита с Владимиром Путиным в Будапеште он примет в течение двух дней.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше