Стоит ли казахстанцам ожидать еще одну школьную реформу, рассказала глава Минпросвещения

«Мы смотрим все предыдущие школьные реформы, анализируем. Также у нас есть четкая задача — повышение качества образования — это не новая реформа, это продолжение той реформы, которая была начата. Вторая задача — это поддержка учителей, поддержка статуса учителей. Здесь, конечно, несколько вопросов касательно аттестации, качества работы педагогов и также законодательная поддержка педагогов — освобождение от несвойственных им функций», — добавила министр.