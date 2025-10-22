Стоит ли казахстанцам ожидать еще одну школьную реформу, рассказала глава Минпросвещения

Жулдыз Сулейменова отметила, что как депутат, как женщина-политик всегда была открытой.
«Я поднимала острые вопросы касательно одиноких матерей, многодетных матерей. Вы знаете, что я сама ездила в те отдаленные районы, отдаленные аулы, села. И данную открытость, эту позицию хочу сохранить», — сказала она.
По ее словам, каких-то новых реформ ожидать не следует.
«Мы смотрим все предыдущие школьные реформы, анализируем. Также у нас есть четкая задача — повышение качества образования — это не новая реформа, это продолжение той реформы, которая была начата. Вторая задача — это поддержка учителей, поддержка статуса учителей. Здесь, конечно, несколько вопросов касательно аттестации, качества работы педагогов и также законодательная поддержка педагогов — освобождение от несвойственных им функций», — добавила министр.
Между тем, по ее словам, вопросы повышения заработных плат учителей и стипендий уже предусмотрены в трехлетнем бюджете.
Прокомментировала она также вопрос о том, планируется ли сокращение нагрузки на школьников.
«Этот вопрос тоже есть, ГОСО с 1 по 11 класс уже утвержден. Сейчас идет процесс апробации, но будут ли объединяться несколько предметов или нет, мы можем сказать только к концу декабря», — заявила Жулдыз Сулейменова.
29 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил министра просвещения.