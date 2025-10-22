СМИ: Мелони не хочет участвовать в закупках американского оружия для Украины

Например, по вопросам, касающимся поставок вооружений для обороны Украины. В воскресенье Трамп упрекнул Италию в том, что она не хочет участвовать в совместных европейских закупках американского оружия (программа PURL), которое затем будет перенаправлено в Киев. Позже агентство Bloomberg сообщило, что итальянский министр обороны Гвидо Крозетто на конфиденциальной встрече НАТО якобы сообщил, что Рим примет участие в этой программе. Однако Министерство обороны Италии до сих пор не опровергло и не подтвердило эту информацию, отмечает La Repubblica.