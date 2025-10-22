СМИ: Мелони не хочет участвовать в закупках американского оружия для Украины

Итальянская газета La Repubblica сообщает, что во вторник Мелони вместе лидерами ведущих европейских стран подписала заявление о безоговорочной поддержке Киева. В нем говорится о заморозке линии фронта на Украине, недоверии к готовности Кремля к переговорам, давлении на Москву посредством санкций и использовании замороженных российских активов.
Но вечером ее тон стал уже более «нюансированным»: в заявлении правоцентристов, которое будет представлено в итальянском парламенте после выступления Мелони в среду, отмечается необходимость «сохранить европейскую дипломатическую приверженность справедливому и прочному миру на Украине» и «не игнорировать диалог с Соединенными Штатами».
Тон Рима, как поясняет издание, зависит от формата, в котором он представляет свою политическую позицию. Например, в европейском коммюнике, которое подписала итальянский премьер, говорится о разработке мер для полной реализации замороженных российских активов. А в текст парламентской резолюции включено дополнение, указывающее на осторожность итальянского правительства: «Потенциальное использование замороженных российских активов может осуществляться только при условии соответствия международному праву».
Например, по вопросам, касающимся поставок вооружений для обороны Украины. В воскресенье Трамп упрекнул Италию в том, что она не хочет участвовать в совместных европейских закупках американского оружия (программа PURL), которое затем будет перенаправлено в Киев. Позже агентство Bloomberg сообщило, что итальянский министр обороны Гвидо Крозетто на конфиденциальной встрече НАТО якобы сообщил, что Рим примет участие в этой программе. Однако Министерство обороны Италии до сих пор не опровергло и не подтвердило эту информацию, отмечает La Repubblica.
Более того, как указывает итальянская газета IL Fatto Quotidiano, нет информации о созыве совещания Парламентского комитета по безопасности Республики Италии (COPASIR), который бы обсудил предоставление очередного пакета военной помощи Киеву. А Мелони до сих пор не дала согласие на участие во встрече «коалиции желающих», которая состоится в пятницу в Лондоне.