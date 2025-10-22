Сийярто объяснил, почему Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций

Следующее заседание о вводе новых санкций пройдет завтра. Меры включают в себя запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Под санкции попадут танкеры, которые власти стран считают частью «теневого флота» России, будет введено ограничение транзакций с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Пакет санкций также предполагает меры против компаний, которые закупают российское сырье в обход ограничений.