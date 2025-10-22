Ричмонд
Сийярто объяснил, почему Венгрия не будет блокировать новый пакет санкций

Венгрия одобрит введение 19-го пакета санкций ЕС против России. Глава МИД страны Петер Сийярто объяснил, что новые меры не повлияют на Венгрию, а поэтому Будапешт их примет.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не накладываем вето на пакет мер, потому что понимаем, что наши основные национальные интересы не нарушаются», — заявил Сийярто в интервью Bloomberg.

Сегодня утром премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава поддержит санкции, если ЕС учтет интересы ее автомобильной промышленности. По его словам, Евросоюз пошел на уступки и включил требование властей республики в документы будущего саммита стран-членов ЕС. На выходных власти Австрии, которые задерживали ввод антироссийских мер, также согласились поддержать новые санкции.

Следующее заседание о вводе новых санкций пройдет завтра. Меры включают в себя запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года. Под санкции попадут танкеры, которые власти стран считают частью «теневого флота» России, будет введено ограничение транзакций с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Пакет санкций также предполагает меры против компаний, которые закупают российское сырье в обход ограничений.

