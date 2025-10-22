Ричмонд
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Ростовскую область

Глава МЧС России и губернатор Ростовской области побывали в Донском спасательном центре.

Источник: сайт правительства Ростовской области

22 октября в Ростовскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщают пресс-служба регионального управления экстренного ведомства, а также донские власти.

Министр Александр Куренков и губернатор региона Юрий Слюсарь посетили Донской спасательный центр. Визит был приурочен к 60-летию учреждения. Гости пообщались с коллективом центра и поблагодарили специалистов за самоотверженность в нелегком, но благородном деле.

— Личный состав центра неоднократно принимал участие в самых сложных спасательных и гуманитарных операциях. Ваши усилия и заслуги по достоинству оценены руководством страны. Президентом России Владимиром Путиным коллективу Донского спасательного центра объявлена благодарность, — сказал Александр Куренков.

Донской глава в свою очередь отметил, что донские спасатели всегда оперативно приходят на помощь.

— Это надежный щит не только для четырех миллионов жителей Дона, это опорное подразделение и двух больших федеральных округов. За 60 лет более 150 тысяч спасенных жизней, — добавил Юрий Слюсарь.

Особую благодарность губернатор выразил за работу на территории Донбасса. С 2014 года спасатели доставили более 200 тысяч тонн грузов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Пиротехники обезвредили тысячи боеприпасов, в том числе, времен Великой Отечественной войны.

В завершение визита Александр Куренков и Юрий Слюсарь вручили сотрудникам центра государственные, ведомственные и областные награды.

