Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Ростовскую область

22 октября в Ростовскую область прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Об этом сообщают пресс-служба регионального управления экстренного ведомства, а также донские власти.
Министр Александр Куренков и губернатор региона Юрий Слюсарь посетили Донской спасательный центр. Визит был приурочен к 60-летию учреждения. Гости пообщались с коллективом центра и поблагодарили специалистов за самоотверженность в нелегком, но благородном деле.
— Личный состав центра неоднократно принимал участие в самых сложных спасательных и гуманитарных операциях. Ваши усилия и заслуги по достоинству оценены руководством страны. Президентом России Владимиром Путиным коллективу Донского спасательного центра объявлена благодарность, — сказал Александр Куренков.
Донской глава в свою очередь отметил, что донские спасатели всегда оперативно приходят на помощь.
— Это надежный щит не только для четырех миллионов жителей Дона, это опорное подразделение и двух больших федеральных округов. За 60 лет более 150 тысяч спасенных жизней, — добавил Юрий Слюсарь.
Особую благодарность губернатор выразил за работу на территории Донбасса. С 2014 года спасатели доставили более 200 тысяч тонн грузов в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. Пиротехники обезвредили тысячи боеприпасов, в том числе, времен Великой Отечественной войны.
В завершение визита Александр Куренков и Юрий Слюсарь вручили сотрудникам центра государственные, ведомственные и областные награды.