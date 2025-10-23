Ричмонд
Омбудсман Узбекистана встретилась с соотечественниками в Москве

Цель — выработать практические решения по вопросам, с которыми сталкиваются узбекистанцы на территории Российской Федерации.

ТАШКЕНТ, 22 окт — Sputnik. Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) Феруза Эшматова в ходе визита в Россию встретилась с гражданами Узбекистана.

К диалогу в Посольстве республики в Москве пригласили Уполномоченного по правам человека РФ Татьяну Москалькову, а также представителей МИД, МВД России, в частности Департамента внешней трудовой миграции, разрешений и виз.

Узбекистанцы поднимали волнующие их вопросы в правовой и социальной сферах, в том числе связанные с трудовой деятельностью временно работающих лиц, условиями труда, регистрацией по месту жительства (пропиской), а также школьным образованием детей.

«Очень много обращений было решено на месте. Мы будем усиливать работу в этом направлении, у нас также есть планы, которые мы должны осуществить во взаимодействии с Уполномоченным по правам человека Российской Федерации», — сказала Феруза Эшматова.

Она добавила, что нынешняя встреча прошла в соответствии с дорожной картой на 2025−2026 годы, подписанной в июле текущего года между Уполномоченными по правам человека Узбекистана и России.

Документ предусматривает совместное рассмотрение обращений граждан в сфере защиты прав человека, проведение совместных мониторингов, повышение правовой грамотности мигрантов, а также развитие сотрудничества на национальном и международном уровнях.