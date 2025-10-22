Лукашенко поручил выстроить информационный баланс в Беларуси

Президент Беларуси Лукашенко поручил выстроить информационный баланс в республике. Этот аспект, как передает телеграм-канал «Пул Первого», рассматривался в среду, 22 октября 2025 года на встрече Лукашенко с главой Администрации президента Дмитрием Крутым.
Как проинформировал названный источник, одной из тем доклада, который представил Крутой, была информационная работа. Речь, в частности, идет о информировании и разъяснительной работе по ключевым аспектам, входящим в компетенцию министерств и ведомств, а также реагирование на волнующие население вопросы.
«Ключевое поручение главы государства — выстраивание информационного баланса», — подчеркивает названный источник.
