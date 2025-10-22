Ричмонд
Лукашенко поручил выстроить информационный баланс в Беларуси

Александр Лукашенко поручил выстроить информационный баланс в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Лукашенко поручил выстроить информационный баланс в республике. Этот аспект, как передает телеграм-канал «Пул Первого», рассматривался в среду, 22 октября 2025 года на встрече Лукашенко с главой Администрации президента Дмитрием Крутым.

Как проинформировал названный источник, одной из тем доклада, который представил Крутой, была информационная работа. Речь, в частности, идет о информировании и разъяснительной работе по ключевым аспектам, входящим в компетенцию министерств и ведомств, а также реагирование на волнующие население вопросы.

«Ключевое поручение главы государства — выстраивание информационного баланса», — подчеркивает названный источник.

Ранее мы писали о том, что в ГАИ рассказали, как действовать, чтобы быстро и по всем правилам зарегистрировать в республике электротранспорт (здесь об этом). Писали мы и о том, что в Минске переименовали сразу 46 остановок (читать далее вот тут).

