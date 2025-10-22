В Челябинске сменился главный архитектор города

Силина сменила на этом посту Павла Крутолапова, который покинул должность в 2023 году. В течение последнего периода обязанности главного архитектора временно исполняла Ольга Никитина. В настоящее время Екатерина Силина совмещает две должности — заместителя начальника управления и главного архитектора города.