В Челябинске сменился главный архитектор города

ЧЕЛЯБИНСК, 22 октября, ФедералПресс. В Челябинске произошла смена главного архитектора города. На эту должность назначена Екатерина Силина, ранее занимавшая пост главного художника города. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте городского управления по архитектурно-градостроительному проектированию.

Источник: Reuters

«Силина Екатерина Николаевна, заместитель начальника управления, главный архитектор», — говорится на официальном сайте управления архитектуры.

Силина сменила на этом посту Павла Крутолапова, который покинул должность в 2023 году. В течение последнего периода обязанности главного архитектора временно исполняла Ольга Никитина. В настоящее время Екатерина Силина совмещает две должности — заместителя начальника управления и главного архитектора города.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что врач-онколог из Челябинска стал заместителем министра здравоохранения.