Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Минобороны Литвы подала прошение об отставке

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что подала прошение об отставке из-за неразрешимых споров с премьером Ингой Ругинене об оборонном бюджете.

Источник: © РИА Новости

«Я ухожу в отставку с поста министра обороны… Прошение об отставке отправила сегодня в 10 утра», — написала Шакалене в соцсети Facebook*.

Министр отметила, что причиной стало «принципиально разное понимание того, как усилить оборону» с премьер-министром Ингой Ругинене.

Ранее министерство обороны Литвы заявило, что оборонный бюджет в 2026 году составит 4,87% ВВП Литвы. Лидеры общественного мнения стали обвинять власти Литвы в саботаже, после чего Ругинене заявила, что расходы на оборону в следующем году составят 5,38% ВВП, раскритиковала работу Шакалене и пообещала передать курирование вопросов оборонной промышленности из минобороны в министерство экономики и инноваций и министерство финансов.

Шакалене ранее заявила, что власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы. В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5−6% только в 2026—2030 годах. Ранее Науседа призвал на саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.

Страны-члены НАТО на саммите, проходившем 24—25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до уровня 5% ВВП с нынешнего уровня в 2%, который достигнут еще не всеми странами блока. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что НАТО, наращивая свои военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Глава МИД России Сергей Лавров после саммита стран-членов альянса в Гааге отметил, что рост расходов НАТО на оборону не окажет значимого влияния на безопасность России.

* Запрещена в РФ как экстремистская

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше