Глава Минобороны Литвы подала прошение об отставке

«Я ухожу в отставку с поста министра обороны… Прошение об отставке отправила сегодня в 10 утра», — написала Шакалене в соцсети Facebook*.
Министр отметила, что причиной стало «принципиально разное понимание того, как усилить оборону» с премьер-министром Ингой Ругинене.
Ранее министерство обороны Литвы заявило, что оборонный бюджет в 2026 году составит 4,87% ВВП Литвы. Лидеры общественного мнения стали обвинять власти Литвы в саботаже, после чего Ругинене заявила, что расходы на оборону в следующем году составят 5,38% ВВП, раскритиковала работу Шакалене и пообещала передать курирование вопросов оборонной промышленности из минобороны в министерство экономики и инноваций и министерство финансов.
Шакалене ранее заявила, что власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы. В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5−6% только в 2026—2030 годах. Ранее Науседа призвал на саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.
* Запрещена в РФ как экстремистская