Администрация президента: работники предприятий Витебской области готовят обращения к Лукашенко

Крутой: работники предприятий Витебской области готовят обращения к Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

Дмитрий Крутой, глава Администрации президента, сообщил о том, что работники предприятий Витебской области записали обращения к Лукашенко.

Об этом Крутой, как передает телеграм-канал «Пул Первого», рассказал в среду, 22 октября 2025 года, после того, как представил свой доклад (здесь о нем) Александру Лукашенко.

Как рассказал Дмитрий Крутой, на текущей неделе президент Беларуси проведет большое совещание, основной темой которого станет развитие Витебской области.

— Есть проблемы с отдельными знаковыми предприятиями — это «Белвест», «Витебскдрев», Полоцкий молочный комбинат. Работники отдельных из них готовят даже коллективное обращение на имя нашего лидера с просьбой разобраться, что там происходит, — отметил Крутой.

Ранее мы писали о том, что Наталья Кочанова представила Александру Лукашенко свой доклад 22 октября 2025 года (тут подробности).

