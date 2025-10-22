Европарламент призвал Еврокомиссию подготовить санкции против Сербии

«(Европарламент — ред.) предлагает комиссии выступить с инициативой по введению индивидуальных санкций в отношении лиц, ответственных за серьезные нарушения законов и прав человека в Сербии, в рамках глобального санкционного режима ЕС в сфере прав человека», — сказано в тексте принятой резолюции.
Европейский парламент также призывает государства ЕС принять единый ответ на «демократический откат» Сербии, в частности, предусмотрев санкции против отдельных лиц.
«(Европарламент — ред.) поддерживает быстрое развертывание специальной миссии ЕС по установлению фактов в Сербии с участием Европарламента для оценки на местах состояния демократии, продолжающихся демонстраций, нападений на демонстрантов и репрессий в отношении студентов, ученых, преподавателей и работники государственного сектора», — говорится в резолюции.
Евродепутаты также призывают высших должностных лиц ЕС воздерживаться от заявлений, «восхваляющих» процесс реформ в Сербии.
«(Европарламент — ред.) призывает все страны, участвующие в предстоящей Экспо-2027 в Сербии, принять во внимание серьезные опасения и свидетельства широко распространенной коррупции, связанной с действующими властями, а также сообщения о несоблюдении основных строительных норм и юридических требований при организации и строительстве выставки», — утверждается в резолюции.
Президент Сербии Александр Вучич заявил 11 октября, что отказ от введения санкций против РФ является главной причиной, которая отдаляет Сербию от членства в ЕС и замедляет евроинтеграцию.
Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги.
Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.
Пять стран Западных Балкан — Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Черногория и Сербия — имеют статус официальных кандидатов на вступление в ЕС. Заявку на присоединение также подало самопровозглашенное Косово.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония — с 2005-го, Черногория — с 2010-го, а Сербия — с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия — это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.