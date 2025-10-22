В Приднестровье ищут дополнительные источники дохода в бюджет

Однако в результате рассмотрения законопроекта Верховным Советом, было решено оставить эти средства у банков, чтобы они могли выдавать займы и кредиты нуждающимся в этом экономическим агентам. А вместо них деньги в бюджет Приднестровья перечислит местный Центробанк.