В Приднестровье ищут дополнительные источники дохода в бюджет

ТИРАСПОЛЬ, 22 окт — Sputnik. Отчисления в бюджет Приднестровья снизились из-за перебоев с поставками газа, произошедшими в первой половине октября. В результате была нарушена работа промышленных предприятий, их объемы производства и продаж снизились, а следственно, упали и налоговые поступления в казну.
В качестве одной из антикризисных мер было предложено использовать часть нераспределенной чистой прибыли за 2024 двух коммерческих банков — Приднестровского Сбербанка и Эксимбанка в размере 90 миллионов рублей в местной валюте.
Однако в результате рассмотрения законопроекта Верховным Советом, было решено оставить эти средства у банков, чтобы они могли выдавать займы и кредиты нуждающимся в этом экономическим агентам. А вместо них деньги в бюджет Приднестровья перечислит местный Центробанк.
«Центральный банк до 1 ноября перечислит в счет авансовых платежей часть прибыли будущих периодов в размере 100 миллионов рублей в доход бюджета», — пояснил глава комитета по экономике законодательного органа Приднестровья Виктор Гузун.
Он добавил, что сумма будет направлена исполнительной власти для оперативной деятельности, чтобы можно было закрывать текущие вопросы первостепенной важности.