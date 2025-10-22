Губернатор: В 2026 году проведем фестиваль рэп-музыки «Крылья»

«В следующем году мы проведем первый всероссийский фестиваль рэп-музыки “Крылья”, где будут представлены ведущие рэп-артисты, которые про доброе. Не про то, с чем обычно ассоциируется эта музыка. На самом деле эта музыка — это поэзия современная, наложенная на красивые лиричные биты», — сказал Вячеслав Федорищев.