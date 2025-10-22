Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор: В 2026 году проведем фестиваль рэп-музыки «Крылья»

В 2026 г. в Самаре пройдет фестиваль рэп-музыки «Крылья». Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в студии ТАСС на форуме РЭЦ «Сделано в России».

Источник: РИА "Новости"

«В следующем году мы проведем первый всероссийский фестиваль рэп-музыки “Крылья”, где будут представлены ведущие рэп-артисты, которые про доброе. Не про то, с чем обычно ассоциируется эта музыка. На самом деле эта музыка — это поэзия современная, наложенная на красивые лиричные биты», — сказал Вячеслав Федорищев.