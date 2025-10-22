СМИ: запуск Россией ракет «Ярс» и «Синева» вызвал истерику в Британии

Россия в среду провела учения стратегических ядерных сил. В ходе учений с космодрома Плесецк в Архангельской области была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс», а с атомного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск», находящегося в Баренцевом море, был произведен запуск ракеты «Синева». Самолеты дальней авиации Ту-95МС также выполнили пуски крылатых ракет.
Учения проводились под руководством верховного главнокомандующего РФ Владимира Путина, отмечает издание. Хотя Кремль заявил, что целью учений была проверка уровня готовности органов военного управления России на случай нападения, британская газета обвинила Россию в «ужасающей эскалации третьей мировой войны, которая вызовет шок по всему миру». Она страшится, что Россия «легко может» запустить МБР с такой дальностью полета по территории стран НАТО.
Express кажется, что российский лидер «все чаще использует угрозу ядерного арсенала РФ» для оказания давления на Запад. Так, издание отмечает, что Россия в последние годы привела свои вооружения в состояние повышенной боевой готовности, испытала и развернула новые ядерные возможности, предупредила, что может возобновить ядерные испытания, и приостановила участие в договоре с США о контроле над ядерными вооружениями.
В марте 2023 года Россия сообщила, что впервые после распада Советского Союза разместит тактическое ядерное оружие в Белоруссии, а в ноябре 2024 года обновила свою ядерную доктрину, которая, по мнению экспертов, снизила порог для применения ядерного оружия.
Сегодняшние запуски российских крылатых ракет и МБР последовали за совместными стратегическими российско-белорусскими учениями «Запад», которые проходили на территории обеих стран с 12 по 16 сентября и вызвали обеспокоенность у стран НАТО. Express напоминает, что сентябрьские учения, которые проводятся раз в четыре года, стали первыми учениями «Запад» с момента начала боевых действий на Украине. Также британская газета подчеркивает, что поставки в Белоруссию ракет «Орешник», способных нести ядерное оружие, ожидаются в конце 2025 года.