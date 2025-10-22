СМИ: запуск Россией ракет «Ярс» и «Синева» вызвал истерику в Британии

Сегодняшние запуски российских крылатых ракет и МБР последовали за совместными стратегическими российско-белорусскими учениями «Запад», которые проходили на территории обеих стран с 12 по 16 сентября и вызвали обеспокоенность у стран НАТО. Express напоминает, что сентябрьские учения, которые проводятся раз в четыре года, стали первыми учениями «Запад» с момента начала боевых действий на Украине. Также британская газета подчеркивает, что поставки в Белоруссию ракет «Орешник», способных нести ядерное оружие, ожидаются в конце 2025 года.