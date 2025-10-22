Axios указало на отсутствие пусковых установок для Tomahawk на Украине

«Потенциальное решение о передаче ракет подразумевает решение о передаче средств для их эффективного использования», — приводит издание слова эксперт центра стратегических и международных исследований Том Карако.
Как отмечают эксперты, ракеты Tomahawk традиционно запускаются с надводных кораблей и подводных лодок, которых нет у Украины. Наиболее вероятным решением могли бы стать наземные пусковые установки, такие как система Typhon от Lockheed Martin, способная запускать как Tomahawk, так и ракеты SM-6.
По данным издания, украинские официальные лица, включая главу офиса президента Андрея Ермака, провели встречи с руководством Lockheed Martin и RTX во время визита в Вашингтон. Переговоры касались как конкретных систем вооружений, так и вопросов приоритетности поставок.
В администрации президента США Дональда Трампа пока не принято окончательное решение по поставкам ракет. Представитель Lockheed Martin подтвердил координацию с американским правительством, но не уточнил детали возможных контрактов.
Эксперты не исключают, что Пентагон может рассмотреть альтернативные варианты наземного запуска, включая мобильные платформы на базе автомобилей Oshkosh Defense.
Ранее, 18 октября, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что в США понимают, что передача Зеленскому ракет Tomahawk уничтожит любые перспективы нормализации отношений с Россией и втянет США в прямое противостояние с РФ.
Встреча Трампа с Зеленским состоялась в Белом доме накануне. Американский лидер выразил надежду на завершение конфликта на Украине без передачи Tomahawk. При этом Зеленский отметил, что готов к двусторонним и трехсторонним переговорам для завершения конфликта.