В Подмосковье рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном

В Московской области рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном.
Об этом сообщает 360.ru.
«Мы очень рады принимать II Совет регионов в Подмосковье. В мае 2024 года в Ташкенте главы наших государств дали импульс более масштабному, интенсивному сотрудничеству на уровне регионов», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
По его словам, за последние полтора года в Подмосковье приезжали делегации Ташкентской, Андижанской, Ферганской, Самаркандской областей.
«В 2024-м подписали меморандум о взаимопонимании в инвестиционной сфере с Андижанской областью, а на выставке “Иннопром” — о развитии сотрудничества с Ташкентской областью», — отметил Воробьёв.
