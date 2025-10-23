Ричмонд
В Подмосковье рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном

В Московской области рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном.

Источник: Reuters

В Московской области рассказали о сотрудничестве с Узбекистаном.

Об этом сообщает 360.ru.

«Мы очень рады принимать II Совет регионов в Подмосковье. В мае 2024 года в Ташкенте главы наших государств дали импульс более масштабному, интенсивному сотрудничеству на уровне регионов», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

По его словам, за последние полтора года в Подмосковье приезжали делегации Ташкентской, Андижанской, Ферганской, Самаркандской областей.

«В 2024-м подписали меморандум о взаимопонимании в инвестиционной сфере с Андижанской областью, а на выставке “Иннопром” — о развитии сотрудничества с Ташкентской областью», — отметил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что Крым увеличил экспорт промышленных товаров в Белоруссию на 20% за полугодие.